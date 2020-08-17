Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Mensah için teklif vermedik

Galatasaray Kulübü, Magdeburger Sigorta ile sarı-kırmızılı futbol takımının forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 2 yıllık anlaşmadan 18 milyon liralık gelir elde edecek.

Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar ile Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin katıldı.

Sponsorlukla ilgili açıklamada bulunan Cengiz, "Magdeburger Sigorta geçen yıl bizim kol sponsorumuzdu. Bu sene sırta geçti ve masrafı tanımadı. İki yıl için bize 18 milyon liralık destekte bulunuyor. Bunun 5 milyonunu hemen ödediler. Geri kalanını çek olarak takdim edecekler." diye konuştu.

Zor şartlara rağmen iyi bir sponsorluk aldıklarını aktaran Mustafa Cengiz, "Böyle köklü bir kuruluşun, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi, ekonomik ve pandemik sıkıntılar içinde bize ciddi bir katkıda bulunması, sanırım değerli rakiplerimizin bazılarını şaşırtmış olabilir ama biz şaşırmadık. Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu ve bu büyüklüğü değerlendirecek Magdeburger gibi değerli firmalar olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zafer Uçar ise Galatasaray Kulübüne sponsor oldukları için duydukları memnuniyeti dile getirerek, "175 yıllık geçmişiyle sigorta dünyasının köklü kuruluşlarından olan Magdeburger Sigorta, Türk futbolunun öncü kulüplerinden Galatasaray'ın sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Her alanda işimizin en iyisini yapmak, bizim Galatasaray ile en önemli ortak noktamızdır. İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray'ın yeni sezonda yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmak bizim için en büyük ödül olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz'den transfer açıklamaları

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz birçok konuda açıklamada bulundu.

İşte Cengiz'in sözleri: "Söylenen futbolcu (Mensah) ile yapılan haberleri ben de şaşkınlıkla izledim. Bizi suçlamışlar. İzin almadan futbolcu ile görüşmüşüz. Futbolcu bizimkileri aramış. Bizim oyuncuya bir teklifimiz yok. Bir sürü para. Bizim sokağa atacak kuruşumuz yok. 493 milyon TL harcama limitine sahipsek 2 yıldır yaptığımız tasarrufla oldu. Başkaları sıkışıyor çünkü bas bas paraları Leyla'ya yaptığı için. Ben de biliyorum eski yönetim gibi 172 milyon euro harcamayı. Çarpın 8 ile. Biz Galatasarayız. Örnek olmalıyız. Şunu belirtmeliyim. Mensah için teklif vermedik. Beşiktaş alacağı için transferden çekildik. Mensah ve sevgili Beşiktaşımız'a başarılar diliyoruz. Paramız var ama harcayamayız. Gelecek yönetimleri düşünmek zorundayız. Beceri har vurup harman savurmaksa beceriksiziz."

"Feghouli şikayet etti mi?"

"Feghouli kulübü FIFA'ya şikayet etti mi?" sorusuna Cengiz, "Haber yanlış. Nisan'dan beri ödememe durumu yok. Zaten 3 ay geçtiği için fesih hakkı doğar. Cezayir gazetesinin bunu yazması doğru olması anlamına gelmez. Kontratlı hiçbir futbolcumun aleyhine konuşmam. 4 futbolcu bizi yordu. Bu konuda benden beyanat bekleyelim. Görüşmeler sürüyor" yanıtını verdi.

"Lemina ile yeniden görüşüyoruz"

En efektif kadroyu oluşturmak istiyoruz. Teknik kadronun talebi üzerine yapıyoruz. Lemina gündemde şu anda. Olur olmaz.Önemli olan Galatasaray'ın menfaatleri. Bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, görüşür. Galatasaray'la anlaşmaz ise başka kulübe gider.

Mehmet Ekici açıklaması

"Mehmet Ekici gündemde mi sorusuna?" Cengiz, "Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyanın sayılı kulüplerinden bir tanesi. Her futbolcuyla görüşmeler oluyor. Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa yaparız. Benden isim istemeyin"

"Loca satışları yapıyoruz"

Loca satışları yapıyoruz. Sabah-akşam çalışıyoruz. Yeni sezonda maçlar belli bir oranda seyircili oynanacak. İnşallah hayırlı olur. Buna rağmen taraftarımız özellikle loca sahipleri yeniliyor. Resmi olarak satmadık. Taraftarımıza buradan bu vesile ile teşekkür ediyorum."