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19.03.2020 - 10:37 |

Galatasaray, bütün GSStore mağazalarını geçici olarak kapattı!

Galatasaray, lisansları ürünlerini sattığı GSStore mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Galatasaray, bütün GSStore mağazalarını geçici olarak kapattı!

Ülkemizde artan corona virüs vakaları nedeniyle tedbirler her geçen gün arttırılırken ünlü markaların çoğu da mağazalarını geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Süper Lig kulübü Galatasaray ise bugün aldığı kararla lisanslı ürünlerinin satışını yaptığı GS Store mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

GSStore'dan alınan kararla ilgili yapılan açıklama şöyle; 

"Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz.  GSStore’a gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz."

Galatasaray, bütün GSStore mağazalarını geçici olarak kapattı

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