Galatasaray deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'ı rahat mağlup etti
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'ı 92-67 mağlup etti.
Maç öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ısınmaya çıkan 2 takım oyuncuları "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı açtı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 5. dakikasına siyah-beyazlıların 11-10 üstünlüğüyle geçildi. 6 sayılık seri yakalayan Galatasaray, rakibine 7. dakikada 15-11 üstünlük sağladı. Konuk ekip ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.
İkinci periyotta etkisini artıran sarı-kırmızılı takım, 13. dakikaya kadar rakibin sayı atmasına izin vermezken 4 sayı buldu. Galatasaray 15. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 29-19. Sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 46-32 üstünlükle gitti.
Beşiktaş TRC İnşaat ikinci yarıya sert savunma yaparak başlarken, Galatasaray ilk 2 dakikada sayı yapamadı. Elif Emirtekin'in sayılarıyla etkili olan ev sahibi ekip, 23. dakikada farkı 6'ya indirse de 12 sayılık seri yakalayan sarı-kırmızılılar son çeyreğe 66-45 önde girdi.
Son çeyrekte oyunun kontrolünü kaybetmeyen Galatasaray, siyah-beyazlıların sayılarına karşılık vererek skor üstünlüğünü korudu. Hızlı hücumlarla etkili olan sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı 92-67 kazandı.