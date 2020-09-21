Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? GS FB derbisi hangi gün?
Süper Lig'de 3. hafta Galatasaray Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Büyük bir heyecanla beklenen zorlu maçın ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte merakla araştırılan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin günü başlama saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili ayrıntılar...
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için artık geri sayım başladı. Süper Lig'de 3. haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan dünya derbisi öncesi her iki takım taraftarları Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların cevapları hem de zorlu maçın muhtemel 11'ler...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Falcao.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Thiam, Valencia.
DERBİNİN İDDİA ORANLARI AÇIKLANDI
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu önemli derbi karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.
İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın galibiyetine 1.90 oran verirken beraberliğe 3.10 oran verdi. Fenerbahçe'nin galibiyeti oranı ise 2.80 olarak belirlendi.
Galatasaray, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.