Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? GS FB derbisi hangi gün?
21.09.2020 - 16:43 |

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? GS FB derbisi hangi gün?

Süper Lig'de 3. hafta Galatasaray Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Büyük bir heyecanla beklenen zorlu maçın ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. İşte merakla araştırılan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin günü başlama saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili ayrıntılar...

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? GS FB derbisi hangi gün?
ABONE OL

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için artık geri sayım başladı. Süper Lig'de 3. haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan dünya derbisi öncesi her iki takım taraftarları Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların cevapları hem de zorlu maçın muhtemel 11'ler...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Falcao.

Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Thiam, Valencia.

DERBİNİN İDDİA ORANLARI AÇIKLANDI

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu önemli derbi karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın galibiyetine 1.90 oran verirken beraberliğe 3.10 oran verdi. Fenerbahçe'nin galibiyeti oranı ise 2.80 olarak belirlendi.

Galatasaray, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

 

 

Kimmich'in Schalke'yi deviren golü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başakşehir'de Karagümrük mesaisi başladı
    Başakşehir'de Karagümrük mesaisi başladı
  2. Mehmet Büyükekşi: Görevimin başındayım
    Mehmet Büyükekşi: Görevimin başındayım
  3. VakıfBank'ta bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
    VakıfBank'ta bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
  4. Aytemiz Alanyaspor'a yeni sponsor
    Aytemiz Alanyaspor'a yeni sponsor
  5. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu
    Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gözler maç saatine çevrildi! Fenerbahçe-Hatayspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Gözler maç saatine çevrildi! Fenerbahçe-Hatayspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Cem İlkel, Fransa Açık'a elemede veda etti

Cem İlkel, Fransa Açık'a elemede veda etti

Beşiktaş'ta Rio Ave hazırlıkları

Beşiktaş'ta Rio Ave hazırlıkları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber