Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? GS FB derbisi hangi gün?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için artık geri sayım başladı. Süper Lig'de 3. haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan dünya derbisi öncesi her iki takım taraftarları Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu soruların cevapları hem de zorlu maçın muhtemel 11'ler...



GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Emre Kılınç, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Falcao.



Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Thiam, Valencia.



DERBİNİN İDDİA ORANLARI AÇIKLANDI



Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu önemli derbi karşılaşmasının iddaa oranları belli oldu.

İddaa risk yönetimi Galatasaray'ın galibiyetine 1.90 oran verirken beraberliğe 3.10 oran verdi. Fenerbahçe'nin galibiyeti oranı ise 2.80 olarak belirlendi.

Galatasaray, 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.