Galatasaray-Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray-Gaziantep FK maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'e verilen 87 günlük koronavirüs arasının ardından 12 Haziran'da yeniden baslayan ligde 27. haftada Galatasaray, Rizespor'a deplasmanda konuk oldu. Maçın henüz başlarında Muslera'nın sakatlığının ardından takımda tüm moraller alt üst olmuş Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Süper Lig'de 50 puan ile 4. sırada yer alan sarı kırmızılık takım bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK maçından galip ayrılıp üç puanı hanesine yazdırmayı ve zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki Galatasaray-Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Gaziantep FK maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER GALATASARAY'I İŞARET EDİYOR

Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu üçü maçtan da mağlup ayrılan taraf oldu. Süper Lig'e yeni yükselen takımları konuk ettiği 12 maçtan Galatasaray 20 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Lemina, Ahmet Çalık, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Kana-Biyik, Djilobodji, Mehmet Erdem Uğurlu, Jefferson, Güray Vural, Diarra, Kenan Özer, Kayode