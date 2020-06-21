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21.06.2020 - 15:42 |

Galatasaray-Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

Galatasaray-Gaziantep FK maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de uzun bir aranın ardından 12 Haziran tarihinde liglerin yeniden başlamasının ardından Galatasaray çıktığı ilk maçta Rizespor'a deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup olmuş mücadeleye Muslera'nın sakatlığı damga vurmuştu. Galatasaray bugün ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Zirve ile arasında 9 puanlık fark olan sarı kırmızılı takım bugünkü karşılaşmadan üç puan ile ayrılıp aradaki puan farkının açılmasını istemiyor. Peki Galatasaray-Gaziantep FK maçı bugün saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray-Gaziantep FK maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
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Galatasaray-Gaziantep FK maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'e verilen 87 günlük koronavirüs arasının ardından 12 Haziran'da yeniden baslayan ligde 27. haftada Galatasaray, Rizespor'a deplasmanda konuk oldu. Maçın henüz başlarında Muslera'nın sakatlığının ardından takımda tüm moraller alt üst olmuş Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrılmıştı. Süper Lig'de 50 puan ile 4. sırada yer alan sarı kırmızılık takım bu akşam oynanacak olan Gaziantep FK maçından galip ayrılıp üç puanı hanesine yazdırmayı ve zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki Galatasaray-Gaziantep FK maçı saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Gaziantep FK maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumunda oynanacak olan mücadelede hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

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Süper Lig'e bu sezon yükselen Gaziantep FK tarihinde şampiyonluk yaşamış takımlara konuk olduğu üçü maçtan da mağlup ayrılan taraf oldu. Süper Lig'e yeni yükselen takımları konuk ettiği 12 maçtan Galatasaray 20 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Lemina, Ahmet Çalık, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Kana-Biyik, Djilobodji, Mehmet Erdem Uğurlu, Jefferson, Güray Vural, Diarra, Kenan Özer, Kayode

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