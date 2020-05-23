Galatasaray, Gorica'dan Kristijan Lovric'i gündemine aldı

Galatasaray'da son dakika Kristijan Lovric gelişmesi. Ryan Babel'den kurtulmak isteyen Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun da sezon sonu takımdan ayrılacak olması nedeniyle sol kanat arayışlarına girdi.

Genç ve maliyeti uygun isimlere yönelen Sarı Kırmızılı ekip, Hırvatistan'ın Gorica takımında gorma giyen Kristijan Lovric'i listesine almıştı. Takvim'de yer alan habere göre Cim Bom, ilk adımı attı ve 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Gorica'ya 2.5 milyon Euro bonservis teklif etti.

Galatasaray'ın Lovric için teklif ettiği 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeline Gorica kulübü de sıcak bakıyor. Hırvat futbolcunun da Galatasaray' gelmeyi çok istediği konuşuluyor. Lovric için ilk adımı atan Aslan, Hırvat oyuncuyu yedekte bekletecek. Önce Onyekuru takımda tutulmaya çalışılacak. Anlaşma olmaz ise Lovric için ataklar sıklaşacak. Ekonomik kriz sebebiyle Onyekuru'yu satmak istediği konuşulan Monaco'nun Nijeryalı için kapıyı 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

Gorica formasıyla bu sezon 25 maçta 12 gol atan Lovric, gördüğü 11 sarı, 1 kırmızı kartla dikkat çekti.

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