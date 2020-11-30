30.11.2020 - 01:02 |
Galatasaray HDI Sigorta - VakÄ±fBank: 0-3
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasÄ±ndaÂVakÄ±fBank, Galatasaray HDI Sigorta'yÄ± 3-0 ye
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasÄ±ndaÂVakÄ±fBank, Galatasaray HDI Sigorta'yÄ± 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek VestelÂ
Hakemler: Erdal AkÄ±ncÄ±, Akif AltÄ±nÂ
Galatasaray HDI Sigorta: Ä°lkin AydÄ±n, Hazal Selin ArifoÄŸlu, Ã‡aÄŸla AkÄ±n, Kosheleva, ErgÃ¼l EroÄŸlu, Rykhliuk (Gizem GÃ¼reÅŸen, Elifsu Ericek, Nilay KaraaÄŸaÃ§, Beren YeÅŸilÄ±rmak)Â
VakÄ±fBank: Ognjenovic, Meliha Ä°smailoÄŸlu, Zehra GÃ¼neÅŸ, Haak, Bartsch-Hackley, KÃ¼bra Ã‡alÄ±ÅŸkan (AyÃ§a AykaÃ§, Cansu Ã–zbay, Guimaraes, GÃ¶zde YÄ±lmaz)Â
Setler: 23-25, 23-25, 11-25Â
SÃ¼re: 79 dakika (26, 31, 22)
Â