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30.11.2020 - 01:02 |

Galatasaray HDI Sigorta - VakÄ±fBank: 0-3

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasÄ±ndaÂVakÄ±fBank, Galatasaray HDI Sigorta'yÄ± 3-0 ye

Galatasaray HDI Sigorta - VakÄ±fBank: 0-3
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftasÄ±ndaÂVakÄ±fBank, Galatasaray HDI Sigorta'yÄ± 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek VestelÂ 

Hakemler: Erdal AkÄ±ncÄ±, Akif AltÄ±nÂ 

Galatasaray HDI Sigorta: Ä°lkin AydÄ±n, Hazal Selin ArifoÄŸlu, Ã‡aÄŸla AkÄ±n, Kosheleva, ErgÃ¼l EroÄŸlu, Rykhliuk (Gizem GÃ¼reÅŸen, Elifsu Ericek, Nilay KaraaÄŸaÃ§, Beren YeÅŸilÄ±rmak)Â 

VakÄ±fBank: Ognjenovic, Meliha Ä°smailoÄŸlu, Zehra GÃ¼neÅŸ, Haak, Bartsch-Hackley, KÃ¼bra Ã‡alÄ±ÅŸkan (AyÃ§a AykaÃ§, Cansu Ã–zbay, Guimaraes, GÃ¶zde YÄ±lmaz)Â 

Setler: 23-25, 23-25, 11-25Â 

SÃ¼re: 79 dakika (26, 31, 22)

Galatasaray HDI Sigorta - VakÄ±fBank: 0-3

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