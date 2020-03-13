Galatasaray iç sahada iyi, Beşiktaş deplasmanda sıkıntılı

Bu sezon iç sahada 13 karşılaşmada taraftarlarının karşısına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligin 25 haftasında topladığı 49 puanın 30'unu Türk Telekom Stadı'ndaki performansıyla toplayan Galatasaray'ı ev sahibi olduğu maçlarda mağlup eden tek takım şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir oldu.

- Galatasaray iç sahada 25 gol attı

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon attığı 44 golün 25'ini iç sahada kaydetti. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 13 maçta kalesinde sadece 8 gol gördü.

Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 5 maçı da kazanmayı başaran sarı-kırmızılı takım, en farklı galibiyetlerini de bu seride elde etti.

Fraport TAV Antalyaspor'u 5-0'la mağlup ederek sezonun ilk yarısındaki son iç saha maçını kazanan Galatasaray, Kayserispor'u 4-1, Gençlerbirliği'ni de 3-0 yenmeyi başardı.

- Beşiktaş deplasman maçlarının yarısını kaydetti

Bu sezon 12 müsabakada rakiplerinin karşısında misafir takım olarak çıkan Beşiktaş'ın deplasman performansı ise siyah-beyazlıların şampiyonluk yarışında gerilerde kalmasının en önemli faktörü oldu.

Dış sahada oynadığı maçların 6'sında rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 5 galibiyet alırken 1 maçta da rakibiyle yenişemedi.

Sezonun ilk 3 deplasman maçından puansız dönen ve peş peşe dış saha mağlubiyetleri alan siyah-beyazlı takım, daha sonra oynadığı 4 deplasman maçından 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Zirve yarışındaki rakiplerinden Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, tek beraberliğini MKE Ankaragücü karşısında 0-0'lık sonuçla aldı.

- Siyah-beyazlı takım, en fazla golü deplasmanda yedi

Bu sezon 32 golün 21'ini deplasmanda yiyen Beşiktaş, dış sahada rakip fileleri 15 kez havalandırdı. En farklı deplasman yenilgisini Trabzonspor karşısında 4-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, dış sahadaki 4 maçta 2 gol atabildi.

Son dakikalarda kazandığı Kasımpaşa maçında 1 kez 3 gol atmayı başaran Beşiktaş, 10 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip golsüz berabere kaldığı MKE Ankaragücü ve 1-0 kazandığı İttifak Holding Konyaspor maçlarında gol yemezken, geri kalan 10 maçta gol yedi.

Beşiktaş dış sahada oynadığı son 5 deplasman karşılaşmasında ise 3 yenilgi ve 2 galibiyet elde etti.