12.03.2020 - 22:24 |
Süper Lig maçları ertelendi mi, tatil mi? Galatasaray Beşiktaş derbisi (GS BJK) maçı seyircisiz mi oynanacak?
Tüm dünyayı etkileyen Corona Virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Spor dünyasını da derinden etkileyen Corona Virüsü için önlemler kapsamında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın oldukça önemli bir son dakika açıklamasına imza attı. Peki merakla araştırılan Süper Lig maçları tatil edildi mi? Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz mi oynanacak? İşte bu soruların yanıtları...
İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...
- Korona virüse karşı alınacak önlemler değerlendirildi. Bugüne kadar etkin bir mücadele verdik.
- Bu süreci hep beraber atlatmamız önemlidir. Vatandaşlar paniğe kapılmasın. Sorun küresel ama mücadele ulusal.
- İlgili kurumlarımızın tavsiyelerinin dikkate alınması önemlidir.
- İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek.
- Üniversiteler 16 Mart'ta 3 haftalık tatil edilecek. Tatilin nasıl koordine edileceğini YÖK ayarlayacak.
- Spor müsabakaları uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacak.
- Devamında çocuklarımız okula gitmeden evden internet ve televizyondan devam edecekler.