Galatasaray iddiası! ‘Feghouli’nin yerine Trezeguet’

Belhanda’nın yakın dostu Fransız gazeteci Manu Lonjon’dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Lonjon, twitter hesabından sarı-kırmızılıların, Aston Villa forması giyen Mısırlı yıldız Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiğini ileri sürdü.



Lonjon’un iddiasına göre, Galatasaray sezon sonunda Sofianne Feghouli’yi elden çıkarabilirse yerine Trezeguet’yi renklerine bağlayacak. 25 yaşındaki yıldız, sezon başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa’dan Aston Villa’ya 10 milyon euro bonservis karşılığında transfer olmuştu. Premier Lig’de 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

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