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19.02.2020 - 11:10 | | AA

Galatasaray, Kadıköy'de 20 yıldır kazanamıyor

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, rakibine karşı deplasmanda galibiyete hasret.

Galatasaray, Kadıköy'de 20 yıldır kazanamıyor

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 23 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 20'si de lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 23 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 8 kez de berabere kaldı.

 

Kadıköy'de 15 gol attı, 44 gol yedi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 23 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 44 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 23 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise iki takım da gol atamadı.

Galatasaray'ın Kadıköy karnesi

Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 23 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)

07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4

06.05.2001 Süper Lig 2 - 1

16.02.2002 Süper Lig 1 - 0

06.11.2002 Süper Lig 6 - 0

29.02.2004 Süper Lig 2 - 1

22.05.2005 Süper Lig 1 - 0

08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1

22.04.2006 Süper Lig 4 - 0

03.12.2006 Süper Lig 2 - 1

08.12.2007 Süper Lig 2 - 0

03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0

09.11.2008 Süper Lig 4 - 1

25.10.2009 Süper Lig 3 - 1

24.10.2010 Süper Lig 0 - 0

 17.03.2012 Süper Lig 2 - 2

12.05.2012 Süper Lig 0 - 0

12.05.2013 Süper Lig 2 - 1

 10.11.2013 Süper Lig 2 - 0

 08.03.2015 Süper Lig 1 - 0

 25.10.2015 Süper Lig 1 - 1

 20.11.2016 Süper Lig2 - 0

 17.03.2018 Süper Lig 0 - 0

 14.04.2019 Süper Lig 1 - 1

 

 

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