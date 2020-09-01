Son dakika | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Hartley şoku!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Brian Hartley'den üzen haber...

Yıldız oyuncunun ön çapraz bağlarından sakatlandığı açıklandı.

İşte kulüpten sakatlıkla ilgili yapılan açıklama: "Bria Hartley'nin yaşadığı talihsiz ön çapraz bağ sakatlığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir rehabilitasyon sürecinin ardından en kısa zamanda parkelere dönmesini temenni ederiz."

Maç özeti | Galatasaray-Real Madrid