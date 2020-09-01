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01.09.2020 - 10:40 |

Son dakika | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Hartley şoku!

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusu Bria Hartley ön çapraz bağlarından sakatlandı.

Son dakika | Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Hartley şoku!
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Brian Hartley'den üzen haber...

Yıldız oyuncunun ön çapraz bağlarından sakatlandığı açıklandı.

İşte kulüpten sakatlıkla ilgili yapılan açıklama: "Bria Hartley'nin yaşadığı talihsiz ön çapraz bağ sakatlığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir rehabilitasyon sürecinin ardından en kısa zamanda parkelere dönmesini temenni ederiz."

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