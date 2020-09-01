Son dakika | Menajerinden Josef de Souza açıklaması

Eski Fenerbahçeli oyuncu Josef de Souza, kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetti. Brezilyalı oyuncunun Medipol Başakşehir'le görüşmelere başladığı ileri sürülmüştü.

Menajer Deniz Sarıtaç resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanladı.

İşte Sarıtaç'ın açıklaması: "Türkiye temsilcisi olduğumuz Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye’den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır."