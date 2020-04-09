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09.04.2020 - 12:42 | | İHA

Galatasaray, kadın basketbol takımının ilk Avrupa zaferini unutmadı

Galatasaray, 11 yıl önce bugün kadın basketbol takımının FIBA Eurocup'ta şampiyon olmasını unutmadı. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından, "İlkleri biz yaparız, tarihi biz yazarız! Kadın basketbolunda ülkemizin ilk Avrupa kupası" notuyla paylaşım yaptı.

Galatasaray, kadın basketbol takımının ilk Avrupa zaferini unutmadı

Galatasaray, kadın basketbol branşında ilk Avrupa kupasını kazandığı günü unutmadı. Sarı-kırmızılılar 9 Nisan 2009 tarihinde İtalyan ekibi Cras Basket Taranto'yu iki maç sonunda geçerek, Türkiye'ye Avrupa'da kadın basketbolunda ilk kupasını kazandırmıştı. Galatasaray sosyal medya hesabından bugünü hatırlatan bir paylaşım yaparak, "İlkleri biz yaparız, tarihi biz yazarız! Kadın basketbolunda ülkemizin ilk Avrupa kupası! Sarayın Sultanları, nisan ayında kaldıracağı üç Avrupa kupasının ilkini 11 sene önce bugün kazandı" notunu ekledi.

Galatasaray, kadın basketbol takımının ilk Avrupa zaferini unutmadı

Galatasaray, kadın basketbol takımının ilk Avrupa zaferini unutmadı

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