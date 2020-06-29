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Haberler Süper Lig Haberleri Galatasaray - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu! Favori...
29.06.2020 - 16:18 |

Galatasaray - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu! Favori...

Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. İddaa risk yönetimi dev maçın oranlarını açıkladı.

Galatasaray - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu! Favori...
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Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak. Galatasaray evinde Trabzonspor'u konuk edecek. İddaa risk yönetimi dev maçın oranlarını açıkladı.

Galatasaray'ın galibiyetine 2.00 oranı verilirken Trabzonspor verilen olan 2.60 olarak açıklandı. Maçın berabere bitme olasılığını ise 3.15'lik oran verildi.

Galatasaray - Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu Favori...

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