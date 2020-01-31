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31.01.2020 - 13:25 |

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor transferi an meselesi

Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Emre Mor, Olympiakos’a gidiyor. Yunan kulübüyle yapılan görüşmelerde son aşamaya gelindi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Devre arası transfer döneminin son gününde Emre Mor gelişmesi yaşanıyor. Yunanistan’dan edinilen bilgiye göre, Olympiakos ile Galatasaray arasında Emre Mor görüşmeleri yapılıyor.

Genç futbolcuyu transfer etmek isteyen Olympiakos, prensipte anlaşmaya vardı. Devre arasında kadrosundan Podence’yi İngiltere’nin Wolverhampton takımına gören Yunanistan temsilcisi, bu açığını Emre Mor’la doldurmak niyetinde. Oyuncunun kiralık bir anlaşma yapması ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılılarda uzun zamandır elden çıkarmak istediği Emre Mor için gelen bu fırsatı değerlendirmeyi düşünüyor. İlerleyen saatlerde resmi görüşmelerin açıklanması bekleniyor.

Emre Mor, bu sezon 17 resmi maçta forma giydi ve hiç gol atamadı.

Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor transferi an meselesi

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Galatasaray transfer haberleri | Emre Mor transferi an meselesi

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