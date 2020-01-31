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HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Semih Kaya'yı kiraladı.
31.01.2020 - 18:29 |

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Semih Kaya'yı kiraladı.

Ocak ayı transferi son gününde stoper transferi yapması beklenen Galatasaray eski oyuncusu Semih Kaya'yı kiraladı.

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, Semih Kaya'yı kiraladı.

Galatasaray, stoper transferi için eski oyuncularından Sparta Prag'da oynayan 28 yaşındaki Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Geçen sezonun 2. yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi 2020 yılında sona ermekteydi.

Bu sezon Sparta Prag'da 12 maçta görev alan ve 2 gol atan Semih Kaya, 23 kez de A Milli Takım formasını giydi.

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