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22.09.2020 - 08:41 | | Fanatik

Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray'dan Sami Khedira harekatı!

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Sami Khedira oldu. İtalyanlar, Juventus'un sözleşme feshetmeye hazırlandığı Alman futbolcu için Galatasaray'ın devreye girerek sağlık raporu istediğini öne sürdü.

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Aslan'dan Sami Khedira sürprizi... Juventus forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, orta saha arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'ın gündemine geldi. Bu iddia İtalyan medyasına ait. Çizme basınında, Juventus'un Khedira ile yol ayrımında olduğu, Alman futbolcunun sözleşmesinin feshedileceği öne sürüldü. Haberin devamında, Galatasaray'ın devreye girerek Khedira'nın sağlık raporu ve maliyetiyle ilgili bilgi istediği iddia edildi. Sarı- Kırmızılı yönetimin, teknik direktör Fatih Terim'in de onayını alarak, Khedira'nın sağlık durumunda kronik bir problem bulunmaması ve mali şartların da uyması halinde, bu transferi gerçekleştirmek istediği belirtiliyor.

10 aydır forma giyemiyor

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta ilk 11'de görev alan Khedira, Aralık ayında yaşadığı diz sakatlığı sonrası bir süre takımdan ayrı kaldı. Pandemi sonrasında da kas sakatlığı sebebiyle tedavi altına alınan tecrübeli futbolcu, 10 aya yakın bir süredir formasından uzak. Sarı- Kırmızılılar işte bu sebeple detaylı bir sağlık taraması talep ediyor. Kulübe iletilecek sağlık raporuna göre, Juventus'un da kendisini serbest bırakmasi halinde, Khedira İstanbul'a davet edilecek.

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