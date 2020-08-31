Galatasaray transfer haberleri | Hakan Balta teknik ekibe dahil oluyor!

Galatasaray’da Selçuk İnan’dan sonra takımın eski futbolcularından Hakan Balta da teknik kadroya dahil oluyor.

Genç çalıştırıcı bu haftadan itibaren Fatih Terim’in ekibine girecek. Levent Şahin, Ümit Davala, Albert Riera ile beraber Necati Ateş, Selçuk İnan ve Hakan Balta teknik etipte bulunacak.

Diğer taraftan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

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