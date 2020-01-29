Galatasaray transfer haberleri | Lautaro Gianetti'ye resmi teklif

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Luyindama'nın sezonun kapatmasının ardından yönetimden bir stoper transferi istediğini açıklamıştı. Ara transfer döneminin bitmesine 2 gün kala Galatasaray, Fatih Terim'in talep ettiği stoper transferini tamamlamak için harekete geçti.

Stoper bölgesindeki yeni gözdesi Lautaro Gianetti oldu. Sarı kırmızılı kulüp, Velez Sarsfield'de forma giyen 26 yaşındaki stoperi kiralamak için resmi teklif yaptı. Bu transferde yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Galatasaray, Lautaro Gianetti'yi kadrosuna katmak için Velez Sarsfield'den gelecek cevabı bekliyor.



Lautaro Gianetti kimdir?

26 yaşındaki Arjantinli stoper Lautaro Gianetti, ülkesinin Velez Sarsfield kulübünde kaptanlık görevini yapıyor. 13 Kasım 1993, San Nicolas doğumlu olan Lautaro Gianetti, bu sezon 14 resmi maçta forma giydi ve 1 kez gol pası verdi. 2012 yılından beri Velez'de top koşturan Lautaro Gianetti, Galatasaray'a transfer olursa ilk kez bir başka kulüpte forma giyecek. Lautaro Gianetti'nin Velez ile 2,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.