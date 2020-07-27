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27.07.2020 - 12:12 |

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2020-2021 sezonunda giyeceği formaları satışa çıktı.

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı
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Galatasaray yeni sezonda giyeceği iç saha ve deplasman formalarını tanıttı ve 279,90 TL'den satışa çıkarıldığını duyurdu.

İç saha ve deplasman maçlarında giyeceği formalar GS Store'dan 279,90 TL fiyatla satışa çıkarıldı. Yeni sezon formalarının bugünden itibaren mağazalarda olacağı belirtildi.

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Galatasaray ve Nike, 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. İç saha forma tasarımı, Galatasaray’ın klasik parçalısına yeni bir soluk getiriyor. Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor."

"Dış saha forması da ateş temasından ilham almaya devam ediyor. Taraftarın karanlıkta yaktığı meşaleden esinlenilen tasarım ateşin kıvılcımlarını barındırıyor. İlk defa Galatasaray logosu siyah monokrom şeklinde tasarlanmış arma ile formanın üstünde yerini alıyor"

 

 

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