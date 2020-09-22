Galatasaray Yönetim Kurulu Kalamış’ta bir araya geldi

Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Dorukhan Acar, Mahmut Recevik, Ömer Cansever, Dilek Kutlu, Banu Vahapoğlu Akgün ve Metin Karakaya‘nın katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Galatasaray’ın güncel meseleleri konuşuldu.

Toplantıda Denetim Kurulu üyeleri Emir Otluoğlu, Ertay Örmen, Günhan Aksoy, Başar Gündüz ve Reha Ünsay hazır bulundu.

Toplantı sonrasında Galatasaray TV’ye açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Pandemi sürecinde yönetim kurulu üyelerimiz ve diğer kurul üyelerimiz toplantılarımızı yaptık. Biz kendimizi her zaman için hep birlikte görürüz. 45 kişi toplantı yaptık; 1-2 kişi fire verdik ama doğal. O da sosyolojik olayların kaderinde var. Bu toplantıyı burada yaptığımız için çok mutluyuz. Sağ olsun yönetim kurulu, denetim kurulu, sicil kurulu disiplin kurulu, efor sarf ediyorlar bunca zorluğa rağmen. Öncelikle hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Kalamış bizim için hem kulüp tarihimizde hem de bizim nezdimizde en değerli tesislerimizden biri" diye konuştu.

"Dilerim ki Galatasarayımız her branşta başarılı olsun"

Futbol takımının iyi gidişatı hakkında görüşü sorulan Cengiz, "Son sahneyi görmeden hiçbir zaman aşırı umuda ya da kötü durumu görüp umutsuzluğa kapılmamak gerekir. İnsan yaşamında da sosyolojik olaylarda da aşırı sevinç ve aşırı üzüntü zarar vericidir. Hem oluşuma hem kişiliğe zarar verir. Dilerim ki Galatasarayımız futbol başta olmak üzere tüm branşlarda başarılı olsun. Çekici güç futbol. Futbol branşımızın ve diğer seksiyonların hep sürekli başarılı olmasını dilerim. Bu uğurda bizi mutlu eden futbol takımımıza, sevgili teknik direktörümüze, bütün ekibine futbolcularımıza tek tek teşekkür ederim. Gece gündüz çalışan kurul üyelerimize, dünyanın en büyük camialarından olan Galatasaray camiası adına teşekkür ederim. İnşallah her zaman olduğu gibi şanlı bayrağımızı, armamızı en tepelerde tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.