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02.01.2021 - 07:00 |

Galatasaray'da 2020 kötü bitti

Galatasaray'da 2020 yılı oldukça kötü geçti. Takımın en başarılı ismi olan Fernando Muslera, yine 2020’de ayağını kırarken, Falcao 12 ay içerisinde tam üç kez sakatlandı ve toplamda 18 maç kaçırdı. Fatih Terim koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşadı. Son olarak Omar Elabdellaoui olayı da kötü olayların son noktası olarak tarihe geçti.

Galatasaray'da 2020 kötü bitti
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Galatasaray, dün gece uğurlanan 2020’de oldukça kötü olaylar yaşadı.
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşayan sarı-kırmızılılarda başta Fatih Terim olmak üzere Başkan Mustafa Cengiz, yöneticilerden Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Mahmut Recevik ile birlikte birçok oyuncu bu illet hastalığa yakalandı. Babel testleri negatif çıkmasına karşın hala takıma katılamadı.
Başkan Mustafa Cengiz’in illet hastalığı da bunun üzerine geldi. Cengiz birbiri ardına önemli ameliyatlar geçirdi.
Takımın en başarılı ismi olan Fernando Muslera, yine 2020’de ayağını kırarken, Falcao 12 ay içerisinde tam üç kez sakatlandı ve toplamda 18 maç kaçırdı.
Galatasaray, sportif anlamda da büyük şok yaşadı. Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Cim-Bom kupayı Başakşehir’e teslim etmek zorunda kaldı.
2020’nin son gününde yaşanan Omar Elabdellaoui olayı da kötü olayların son noktası olarak tarihe geçti.

Galatasarayda 2020 kötü bitti

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