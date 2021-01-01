Son dakika - Arda Turan'dan Omar Elabdellaoui paylaşımı!

Yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlaması hastaneye kaldırılan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui için Arda Turan ve Gökhan Gönül'den paylaşım geldi.

Arda paylaşımında "Sana ihtiyacımız var kardeşim, tekrar gülümsemene ihtiyacımız var, savaşan ruhuna ihtiyacımız var, ailen için güçlü bir baba olmana ihtiyacımız var. Unutma, biz Allah'a inanıyoruz. Başaracaksın ve her şey eskisinden daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yıldız Gökhan Gönül de yaptığı paylaşım ile Omar'a destek mesajı gönderdi.

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