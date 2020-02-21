Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da 3 mevki belirsiz!
21.02.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da 3 mevki belirsiz!

Sarı-kırmızılılarda derbi öncesi Fatih Terim’in kafasında 3 önemli soru işareti bulunuyor.

Galatasaray'da 3 mevki belirsiz!

Sarı-kırmızılılarda derbi öncesi Fatih Terim’in kafasında 3 önemli soru işareti bulunuyor. Galatasaray’ın teknik patronu, sol bek, 6 numara ve forvet konusunda henüz kararını vermedi. Sol bekte sakatlıktan dönen Saracchi ile Linnes arasında kararsız kalan Terim, Uruguaylı futbolcunun fizik durumuna göre kararını verecek.

Deneyimli teknik adam forvet konusunda ise Adem Büyük ile Falcao arasında henüz kararını vermedi. Sarı-kırmızılı hocanın Lemina’nın yokluğunda 6 numara pozisyonundaki tercihi de netleşmedi. Bununla ilgili olarak ise Donk, Belhanda ve Ömer arasında bir seçim yapılacak.

Galatasarayda 3 mevki belirsiz

Wesley Sneijder’in PSV’ye Müthiş Füzesi

Okan Buruk: "Attığımız gol bizi tur içinde tuttu. İnancımızı kaybetmedik"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Emanuel Ferro: "Daha farklı bir galibiyet olabilirdi"

Emanuel Ferro: "Daha farklı bir galibiyet olabilirdi"

Okan Buruk: "Rakibin performansı beni şaşırttı"

Okan Buruk: "Rakibin performansı beni şaşırttı"

Obradovic: "Avrupa Ligi'nde mücadele edecek gücümüzü görmüyorum"

Obradovic: "Avrupa Ligi'nde mücadele edecek gücümüzü görmüyorum"

İstanbul'daki 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı

İstanbul'daki 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin internet sitesi açıldı

Sıradaki Haber