Galatasaray'da Belhanda ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadı!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in, indirime yanaşmadığı için eleştirdiği Belhanda ayak bileğindeki ağrıyı gerekçe göstererek dünkü antrenmana katılmadı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda core ve üst gövde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu. Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, idmanda takımla beraber yer aldı. Sakatlıkları devam eden Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, tedavilerinin ardından salonda çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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