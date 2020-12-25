25.12.2020 - 12:49 |
Galatasaray'da flaş Falcao gelişmesi! Trabzonspor maçında...
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da sakatlığını atlatan Radamel Falcao, 2 ay aradan sonra maç kafilesine alındı.
Süper Lig'in 15. haftasında 26 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak olan Kolombiyalı yıldız, bordo-mavili takımla oynanacak mücadelenin kafilesine dahil edildi. Falcao, forma şansı bulması halinde Trabzonspor maçında forma giyebilecek.
34 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Ekim'de oynanan BB Erzurumspor maçında forma giymişti.