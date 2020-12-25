Alex Teixeira 80 milyon euroya Çin yolcusu

5 sezondur Çin'de Jiangsu Suning forması giyen Alex Teixeira, Çin'de kalabilmek için pasaport almaya hazırlanıyor. Bir dönem Shakhtar forması giyen oyuncunun takımıyla olan kontratı 31 Aralık'ta sona eriyor. Brezilyalı oyuncunun ligden birçok talibi bulunuyor.

AVROLAR HAVADA UÇUYOR

Shanghai SIPG takımı haftalık 450 bin avroluk maaşla Teixeira'nın kapısını çalmaya hazır durumda bulunuyor. 30 yaşındaki oyuncunun takımı Jiangsu Suning de oyuncuya 4 yıllık 80 milyon avroluk yeni bir teklif sunacak.

Alex Teixeria aynı zamanda gelecek yıl Çin pasaportu almaya hak kazanacak. Böylelikle oyuncu hem Çin'de yabancı sınırına takılmayacak hem de Çin Milli Takımı'nda oynamasının önü açılacak.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Galatasaray'da Belhanda'nın performansının belirsizliği nedeniyle ilk 11'e 10 numara pozisyonu bakan yönetim bir dönem Alex Teixeira'yı kadrosuna katmak istemişti.