Galatasaray'da futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret

GalatasaraylÄ± futbolcular, yeni yÄ±l kutlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda elinde havai fiÅŸek patladÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tedavi altÄ±na alÄ±nan takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.Â

SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±nda yarÄ±n TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacaklarÄ± maÃ§ Ã¶ncesi son antrenmanÄ± yapan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± futbolcular, idmandan sonra takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na geÃ§miÅŸ olsun ziyaretinde bulundu.

Ulus'taki Liv Hospital'a ayrÄ± ayrÄ± gelen oyuncular, tedavi gÃ¶ren NorveÃ§li futbolcuya moral verdi. FutbolcularÄ±n yanÄ± sÄ±ra teknik ekipten Levent Åžahin, FadÄ±l KoÅŸutan ile kulÃ¼p personelleri de 29 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ beke geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.