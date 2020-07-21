Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da gündem mali genel kurul
21.07.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da gündem mali genel kurul

Galatasaray’da gözler bugünkü yönetim kurulu toplantısına çevrildi.

Galatasaray'da gündem mali genel kurul
ABONE OL

Galatasaray’da gözler bugünkü yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Özellikle gergin geçen geçtiğimiz haftadan sonra Başkan Cengiz’in masaya yumruğunu vurmasıyla sular durulmuştu. Sarı-kırmızılıların yeni gündeminin mali genel kurul olması bekleniyor. Bu konuyla ilgili 29 Ağustos tarihini düşünen yönetimin bunu karara bağlaması bekleniyor. Bilindiği gibi sarı-kırmızılıların genel kurulu, pandemi nedeniyle ertelenmişti.

Galatasarayda gündem mali genel kurul

Florin Andone'nin Brighton Formasıyla Attığı En İyi Goller

Sosa’nın eşi Carolina Alurralde ‘iki keklik’ türküsünü söyledi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...
    Beşiktaş'ta transfer zirvesi! Sergen Yalçın ve Başkan Çebi...
  2. Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!
    Fenerbahçe derbilerdeki psikolojik üstünlüğünü kaybetti!
  3. Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu alkış topluyor!
    Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu alkış topluyor!
  4. Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!
    Fatih Terim’in en kötü sezonu değil!
  5. Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!
    Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

Trabzonspor'da Filip Novak yıldızlaştı

Başakşehir rakamlarda da şampiyon! Okan Buruk, hocalarını solladı...

Başakşehir rakamlarda da şampiyon! Okan Buruk, hocalarını solladı...

Galatasaray'da gündem mali genel kurul

Galatasaray'da gündem mali genel kurul

Jimmy Durmaz'dan Omar Elabdellaoui'ye ‘Yakında görüşürüz’

Jimmy Durmaz'dan Omar Elabdellaoui'ye ‘Yakında görüşürüz’

Sıradaki Haber