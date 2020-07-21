Galatasaray'da gündem mali genel kurul

Galatasaray’da gözler bugünkü yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Özellikle gergin geçen geçtiğimiz haftadan sonra Başkan Cengiz’in masaya yumruğunu vurmasıyla sular durulmuştu. Sarı-kırmızılıların yeni gündeminin mali genel kurul olması bekleniyor. Bu konuyla ilgili 29 Ağustos tarihini düşünen yönetimin bunu karara bağlaması bekleniyor. Bilindiği gibi sarı-kırmızılıların genel kurulu, pandemi nedeniyle ertelenmişti.

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