21.07.2020 - 07:00 |
Galatasaray'da gündem mali genel kurul
Galatasaray’da gözler bugünkü yönetim kurulu toplantısına çevrildi.
Galatasaray’da gözler bugünkü yönetim kurulu toplantısına çevrildi. Özellikle gergin geçen geçtiğimiz haftadan sonra Başkan Cengiz’in masaya yumruğunu vurmasıyla sular durulmuştu. Sarı-kırmızılıların yeni gündeminin mali genel kurul olması bekleniyor. Bu konuyla ilgili 29 Ağustos tarihini düşünen yönetimin bunu karara bağlaması bekleniyor. Bilindiği gibi sarı-kırmızılıların genel kurulu, pandemi nedeniyle ertelenmişti.
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