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07.07.2020 - 10:26 | | AA

Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Galatasaray Kulübü, yarınki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla dün sabah (6 Temmuz) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır."

Galatasarayda Kovid-19 testleri negatif çıktı

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