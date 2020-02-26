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26.02.2020 - 11:25 |

Galatasaray'da Lemina, Gençlerbirliği maçında riske edilmeyecek

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Lemina'nın, Gençlerbirliği maçında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor.

Galatasaray'da Lemina, Gençlerbirliği maçında riske edilmeyecek

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan ve yoğun tedavi gören Mario Lemina, pazar günkü 90 dakikada da forma giymeyecek.

Adalesinde 2. derece yaralanma bulunan Lemina için Sağlık Kurulu yoğun bir çalışma sürdürürken Galatasaraylı oyuncu için acele edilmeyecek. Teknik Direktör Fatih Terim, sezonun geri kalan bölümünde Lemina'ya fazlası ile ihtiyacı olduğunu ileterek risk alınmamasını istedi.

Tecrübeli teknik adam sakatlığını atlatmasının ardından güçlendirme çalışmalarını da tamamlayıp Lemina'ya hazır olduğunda forma vereceğini söyledi. Kısaca Galatasaray'ın pazar günü oynayacağı Gençlerbirliiği maçında kadroda Lemina olmayacak. Teknik Direktör Fatih Terim planlarını buna göre yapıyor.

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