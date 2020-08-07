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07.08.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da limit 40 milyon Euro!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Lisans Kurulu’nun açıkladığı “Harcama Limiti” çerçevisinde en fazla harcama limitine sahip olan Galatasaray yine de açılmayacak.

Galatasaray'da limit 40 milyon Euro!
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Yüzde 15 sapma payıyla beraber 493 milyon 398 bin 642 TL harcama limiti bulunan Galatasaray, rakiplerine göre bu konuda avantajlı görünüyor.

Ancak Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetim bu limiti sonuna kadar kullanmanın doğru olmadığını düşünüyor. Hatta Galatasaray belirlenen limitin çok altında bir rakama sezonu kapatmak istiyor. Belirlenen ana plana göre Galatasaray takım bütçesini 40 milyon euroya düşürmeye çalışacak.

Bu da yaklaşık 343 milyon 200 bin lira yapıyor. 429 milyon lira ile en fazla harcama limitine sahip olan Galatasaray’ın neredeyse belirlenen limitin 90 milyon altında bir harcama ile gelecek sezonu tamamlaması hedefleniyor.

Gözler satışta

Gelecek yıllarda zor duruma düşmek istemeyen Galatasaray’da gözler oyuncu satışına döndü. Sarı-kırmızılıların geçen sezon 55 milyon euro olan takım bütçesini 40 milyon euroya indirmesi için satması gerekiyor.

Belirlenen 40 milyon euroluk hedef doğrultusunda Belhanda, Babel ve Feghouli gibi yüksek kazanan isimlerle yollar ayrılacak. Falcao ile ilgili karar ise futbolcunun kendisine bırakıldı.

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