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06.08.2020 - 19:26 |

Son dakika | Galatasaray, Arda Turan'ı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Arda Turan'ın transfer detaylarını ve alacağı ücreti KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, Arda Turan transferini KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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