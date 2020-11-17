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17.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Galatasaray'da muhaliflerden karşı hamle! 'Mali yönden ibra olmayacak'

Galatasaray'da  Mahkemeden istedikleri kararı alamayan muhalifler, mali kongreyi bekliyor. Bir kulüp üyesi, bu kez idari değil mali yönden de Mustafa Cengiz ve yönetimini ibra etmemek için uğraş vereceklerini belirtti.

Son dakika - Galatasaray'da muhaliflerden karşı hamle! 'Mali yönden ibra olmayacak'
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 Mahkemeden istedikleri kararı alamayan muhalifler gözünü mart ayında yapılması gereken mali kongreye çevirdi.
Bir kulüp üyesi, mali kongrede bu kez idari değil mali yönden de Mustafa Cengiz ve yönetimini ibra etmemek için uğraş vereceklerini çeşitli platformlarda açıkladı. Ancak 2020’de pandemi nedeniyle mali kongreyi gerçekleştirmeyen Mustafa Cengiz ve ekibinin, 2021’deki mali kongre için de benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Son dakika - Galatasarayda muhaliflerden karşı hamle Mali yönden ibra olmayacak

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