Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika - Bafetimbi Gomis: "Galatasaray'dan sonra aradığımı buldum"
16.11.2020 - 19:08 |

Son dakika - Bafetimbi Gomis: "Galatasaray'dan sonra aradığımı buldum"

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da yaşadığı bugünü ve gelecek planlarını anlattı.

ABONE OL

2017/2018 sezonunda Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, Suudi Arabistan'da yaşadığı bugünü ve gelecek planlarını anlattı.

"ARADIĞIMI BULDUM"
Gomis, 2018 yazından beri Arabistan'da Al-Hilal formasıyla mücadele ediyor. Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan Gomis; "Arabistan'da 3. sezonuma başlıyorum ve mutluyum. Galatasaray'dan ayrılınca tüm turnuvalarda rekabet etmek isteyen bir kulüp arıyordum. Kendime koyduğum sınır bu; kupaları kazanmak." dedi.

35 yaşındaki Gomis emeklilik sonrası planlarıyla ilgili; "Henüz futbolu bıraktıktan sonra ne yapacağımı düşünmedim. Saint-Etienne ve Olimpik Lyon yöneticileriyle düzenli görüşüyorum. Kramponlarımı astığımda bana ne önerileceğini görmek istiyorum. İki veya üç yıl sonra göreceğim." dedi.

Türkiye'de Galatasaray'la bir sezon geçiren Gomis, gol kralı olmuş ve Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı.

Son dakika - Bafetimbi Gomis: Galatasaraydan sonra aradığımı buldum

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!

 

 
    Mustafa Cengiz: "Tarihi bir karar; su aktı, yerini buldu"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Gomis: "G.Saray'dan sonra..."
      Gomis: "G.Saray'dan sonra..."
    2. Djokovic, Schwartzman'ı yendi!
      Djokovic, Schwartzman'ı yendi!
    3. Bodrumspor'da 2 pozitif vaka!
      Bodrumspor'da 2 pozitif vaka!
    4. Ertuğrul Sağlam’ın korona virüs testi pozitif çıktı
      Ertuğrul Sağlam’ın korona virüs testi pozitif çıktı
    5. Fenerbahçe'ye bir darbe daha!
      Fenerbahçe'ye bir darbe daha!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

    Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

    Son dakika - Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!

    Son dakika - Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!

    Lütfi Türkkan'ın açıklamalarına boks ve kick boks federasyonlarından tepki geldi

    Lütfi Türkkan'ın açıklamalarına boks ve kick boks federasyonlarından tepki geldi

    Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var

    Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: İyi bir takımız, üzerimizde bir şanssızlık var

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet