Galatasaray'da Muslera'dan bir transfer daha! 18'lik yıldız...

Corona virüsü salgını nedeniyle futbolda yaşanan ekonomik kriz, kulüplerin transfer stratejilerini de değiştirdi. Önümüzdeki dönemde maliyet olarak uygun ve potansiyelli genç futbolcuların önemi büyük olacak.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray da genç ve geleceği parlak isimlere yönelirken, Uruguay'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli kalecisi Muslera'nın, Uruguay futbolunun öne çıkan gençlerinden biri olan Facundo Pellistri'nin transferi için Fatih Terim'e rapor sunduğu aktarıldı.

FM Del Sol Radyo'da yer alan iddiaya göre, Flamengo bir süredir 2001 doğumlu sağ kanat oyuncusu Pellistri için kulübü Penarol ile görüşüyordu. Ancak ocak ayında Saracchi'nin Galatasaray'a transferinde önemli rol oynayan Muslera'nın bu kez de Pellistri için harekete geçtiği ifade edildi.

Alman ekibi Leipzig'den kiralanan Saracchi'den oldukça memnun olan Terim'in, 18 yaşındaki futbolcunun durumunun araştırılması için transfer komitesine talimat verdiği öğrenildi. Oyuncuyla ilgili temaslara başlandı.

Avrupa devlerinin de radarında

Facundo Pellistri'yi isteyen takımlar Galatasaray ve Flamengo ile sınırlı değil. Avrupa'nın birçok dev ekibi de oyuncuyu takibe aldı. Daha önce Penarol'dan Fede Valverde'yi transfer eden Real Madrid'in 18 yaşındaki futbolcuyla da ilgilendiği ifade edilmişti. Ayrıca Manchester City ve Atletico da ismi geçen takımlar arasında... Ama Muslera faktörü ile Galatasaray'ın bu transferde öne çıkabileceği yorumları yapılıyor.

Geçen sezon 20 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, 1 gol atıp, 2 asist yaptı. Bu sezon ise 5 maçta forma giydi, 1 gol pası verdi.