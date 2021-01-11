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11.01.2021 - 07:00 |

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a ağır ceza!

Ç.Rizespor’un şikayetini değerlendiren TFF uyuşmazlık çözüm kurulu, Galatasaraylı futbolcunun haksız fesih yaptığına karar verdi ve faturayı kesti.

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'a ağır ceza!
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Henüz lig bitmeden sözleşmesini fesheden ve takımı terk ederek Galatasaray’a gelen başarılı futbolcu, sportif olarak 6 maç sahalardan men kararı aldı. Ayrıca UÇK, sözleşmesindeki maddeye göre 1 milyon 200 bin euronun Çaykur Rize’ye verilmesine hükmetti. Cim-Bom, tescil sırasında, bu para için taahhütte bulunmuştu

Galatasaray’ın son dönemdeki gözbebeği Oğulcan Çağlayan’ın Çaykur Rizespor ile olan davası sonuçlandı. Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), sarı-kırmızılı oyuncunun sportif olarak 6 maç sahalardan men cezası almasına, ayrıca 1 milyon 200 bin euro ödemesine karar verdi.
Geçen sezon forma giydiği Çaykur Rizespor’un opsiyonlu sözleşmesini uzatması karşısında bunu tanımadığını ilan eden Oğulcan, daha lig bitmeden sözleşmesini feshetmişti. Daha sonra Galatasaray ile anlaşma sağlayan futbolcu, Karadeniz kulübü tarafından şikayet edilmişti. Oyuncu ile birlikte Cim-Bom da, Oğulcan’ı ayarttığı gerekçesiyle şikayet konusu olmuştu.

Galatasarayda Oğulcan Çağlayana ağır ceza

Çaykur Rize ile yaptığı sözleşmede, “Haksız bir fesih durumunda transfer bedeli kadar tutar, tazminat olarak ödeneceği” maddesi bulunan oyuncunun durumunu değerlendiren kurul, bunun Çaykur Rizespor’a verilmesini kararlaştırdı. Sezon başında TFF’ye tescil yaptıran Galatasaray, futbolcu aleyhine bir karar çıkması durumunda bundan sorumlu olacağı yolunda taahhütte bulunduğu için, bu para kulübe fatura edilmiş olacak.
6 maç da spor müsabakalarından men cezası alan Oğulcan ile Galatasaray, gelen cezalar nedeniyle Tahkim Kurulu’na başvuracak. UÇK’nın 7 Ocak Perşembe günü kararı kulüplere tebliğ ettiği, tarafların 7 gün içinde Tahkim’e gitme haklarının bulunduğu ifade edildi. Ayrıca kulüpler, kendi arasında anlaşarak bu cezaları geçersiz kılabilir.

Bir tehlike daha
Galatasaray, cezanın kesinleşmesi durumunda transfer konusunda da sıkıntı yaşayacak. Eğer Tahkim’in kararı ara transfer bitiminden önce kesinleşirse, Cim-Bom bu bedeli ödemeden transfer yapamayacak.

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