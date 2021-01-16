Son dakika - Galatasaray'da Saracchi mecburen derbi kadrosunda!

Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Emre Taşdemir’in yarınki Beşiktaş maçında oynamayacak olması planları değiştirdi. Derbi için sol bekte Emre Taşdemir’i ilk 11’de sahaya sürmeyi düşünen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu gelişme üzerine mecburen Saracchi’ye döndü.

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