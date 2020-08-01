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01.08.2020 - 07:00 |

Galatasaray'da Terim'den flaş karar! Yerli oyuncu...

TFF'nin yabancı kuralını bir yıl ertelemesi Galatasaray'ın planlarını değiştirmedi. Terim gelecek yıl için şimdiden önlem alacak ve yerli ağırlıklı bir kadroyla yola çıkacak

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı düzenlemesiyle ilgili erteleme kararı Galatasaray'ın ve Teknik Direktör Fatih Terim'in planlarını değiştirmeyecek. Terim, önünde bir yıl daha olmasına rağmen yerli oyuncu konusunda şimdiden önlemlerini alacak.

Galatasarayda Terimden flaş karar Yerli oyuncu...

Tecrübeli teknik adam, Türk futbolcular üzerinde durmaya devam edecek. Böylece hem takımda rekabet artacak hem de aidiyet sorunu ortadan kaldırılacak. Ayrıca geleceğe de hazırlık yapılacak.

Şimdiye kadar anlaşma sağlanan Arda Turan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlere ek olarak içerde ve dışarıda yetenekli Türk futbolcularla ilgili çalışma devam edecek. Gelecek sezon sahada 11 yabancı kuralı devam etse de, Teknik Direktör Fatih Terim yerli en az 3-4 isme 11'de yer vermeyi düşünüyor.

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