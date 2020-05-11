11.05.2020 - 20:16 |
Galatasaray'dan 3.97 milyon TL'lik kar açıklaması!
Galatasaray Sportif A.Ş. yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net kârının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı.
Galatasaray Sportif A.Ş. yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net kârının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Galatasaray Sportif A.Ş., 11.05.2020 tarihinde yaptığı KAP bildiriminde, 2019-2020 sezonu ilk 9 aylık dönem net kârının 3.97 milyon TL olduğunu açıkladı." ifadeleri kullanıldı.
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