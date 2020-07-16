Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± camianÄ±n gÃ¼ndeminde erken seÃ§im olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde, medyada yer alan haber Ã¼zerine yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "BaÅŸkanÄ±mÄ±z SayÄ±n Mustafa Cengiz'in genel saÄŸlÄ±k durumu gayet iyi olup, deÄŸerli TÃ¼rk doktorlarÄ± tedavi ve iyileÅŸme sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼rmektedir. SÃ¶z konusu haberde iddia edildiÄŸi gibi baÅŸkanÄ±mÄ±za doktorlarÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶revine devam etmemesi yÃ¶nÃ¼nde bir telkin ve Ã¶neride bulunulmadÄ±ÄŸÄ± gibi Galatasaray'Ä±n gÃ¼ndeminde de bir erken seÃ§im yoktur." ifadelerine yer verildi.Â

BaÅŸkan Cengiz'e seÃ§im iÃ§in baskÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n da gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â

"AyrÄ±ca, bir kÄ±sÄ±m medyada yer alan ve baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n seÃ§ime gitme konusunda yÃ¶netim kurulu iÃ§indeki bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±yla fikir ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, kendisine baskÄ± ve operasyon yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialar ise tamamen hayal Ã¼rÃ¼nÃ¼dÃ¼r. YÃ¶netim kurulumuz, baÅŸkanÄ±mÄ±z Mustafa Cengiz liderliÄŸinde, bugÃ¼ne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da Galatasaray'Ä±n menfaatleri doÄŸrultusunda hiÃ§bir fedakarlÄ±ktan taviz vermeden, birlik ve beraberlik iÃ§erisinde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edecektir."

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