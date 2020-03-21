Galatasaray KulÃ¼bÃ¼, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada, evde bulunacak sporcularÄ± iÃ§in Ã¶zel antrenman programÄ± uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, evlerinde kalan sporculara haftalÄ±k olarak video ile antrenman programlarÄ±nÄ±n gÃ¶nderileceÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, bu programlarla sporcularÄ±n mevcut performanslarÄ± ve motorik Ã¶zelliklerinin korunmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±larak, "SporcularÄ±mÄ±z antrenman programlarÄ±nÄ± fonksiyonel egzersiz ekipmanlarÄ± ve vÃ¼cut aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ± olan foam roller-miniband-resistance band-kettlebell-medicine ball ve vÃ¼cut aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ± ile uygulayacaklar. Verilen programlar her gÃ¼n uygulanacak ve yaklaÅŸÄ±k 60-90 dakika sÃ¼recek. Antrenman programÄ±nÄ±n genel iÃ§eriÄŸi ise, core antrenmanÄ±, koruyucu egzersizler, genel ve Ã¶zel kuvvet antrenmanÄ±, dayanÄ±klÄ±lÄ±k antrenmanÄ± olarak belirlendi." ifadelerine yer verildi.Â

Sporcular iÃ§in beslenme programlarÄ±nÄ±n da hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:Â

"BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemlerinin gÃ¼Ã§lenmesinde, C vitamininden, antioksidanlara, diÄŸer biyoaktif bileÅŸenlerden zengin meyve ve sebzelerden, omega-3 yÃ¶nÃ¼nden zengin besinlere, su, zencefil, zerdeÃ§al, pro-prebiyotikler, E vitamini, Ã§inko ve beta-glukan bakÄ±mÄ±ndan zengin besinlere kadar pek Ã§ok konu listede yer almakta. OyuncularÄ±mÄ±zÄ±n bu sÃ¼reÃ§ iÃ§erisinde rutin olarak deÄŸerlendirildikleri biyokimyasal parametrelerini ve antropometrik Ã¶lÃ§Ã¼mlerini de gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne olarak; genel saÄŸlÄ±k durumunu koruyan, baÄŸÄ±ÅŸÄ±k sistemlerini destekleyen, gereksinimlerine uygun beslenme planlanmasÄ± da beslenme uzmanÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ± ve oyuncularÄ±mÄ±za gÃ¶nderildi. AyrÄ±ca bireysel beslenme Ã¶ykÃ¼leri deÄŸerlendirip, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemlerini destekleyici supplementler de yine uzmanÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan planlanarak, evde kaldÄ±klarÄ± sÃ¼reÃ§te her gÃ¼n takip edilecek."

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