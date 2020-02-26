Galatasaray'dan Lemina açıklaması

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda yaptığı antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra takım halinde pas oyunu gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Mario Lemina, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.

Öte yandan antrenman öncesi Younes Belhanda ve Ahmet Çalık’ın doğum günü kutlandı.