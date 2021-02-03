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03.02.2021 - 10:06 | | Sabah

Galatasaray'dan transferde 10 milyon Euro kâr

Oyuncu satışından Galatasaray'ın kasasına 60 milyon Euro girdi. Harcama ise Onyekuru ve Mostafa Mohamed’in satın alma opsiyonları ile birlikte 50 milyon Euro’ya ulaşacak.

Galatasaray'dan transferde 10 milyon Euro kâr
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Ocak 2018'de G.Saray'a başkan seçilen Mustafa Cengiz şu ana kadar transferde, 10 milyon Euro kâr sağladı. Ndiaye ile başlayan satış süreci Gomis, Rodrigues, Ozan Kabak, Fernando ve Maicon'la devam etmişti. Son üç yılda Galatasaray'ın kasasına oyuncu satışından yaklaşık 60 milyon Euro girerken bu periyotta 42 milyon Euro'luk kiralama bedeli ve bonservis harcaması yapıldı. Sarı-kırmızılılar yeni transferleri Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlarını kullanınca bu rakam 50 milyon Euro seviyesine ulaşacak. Galatasaray'da maaş bütçesinde de tasarrufa gidildi ve A takımın maliyeti 65'ten 40 milyon Euro'ya çekildi.

GOLÜNÜ ATTI SECDEYE YATTI

Sarı-kırmızılı forma ile ilk kez dün maçın 46. dakikasında sahaya çıkan Mostafa Mohamed penaltıdan ağları buldu. Yeni yıldız, ardından da secdeye yatarak gole sevindi. Mısırlı oyuncudan önce, G.Saray forması ile sahaya çıktığı ilk Süper Lig maçında fileleri sarsan son isim Eylül 2019'daki Kasımpaşa mücadelesindeki golüyle Falcao olmuştu.

MERHABA

Arda Turan, maçın ardından sosyal medyada Mohamed ile fotoğrafını paylaştı. Altına da Arapça "Merhaba" notunu düştü.

2

Mohamed, rakip kaleye 2 şut çekerken bunlardan 1'i gol oldu. Girdiği 7 ikili mücadelenin ise 4'ünü kazandı.

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