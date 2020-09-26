Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kaan KanÃ§al, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ciddi gelir kayÄ±plarÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Kaan KanÃ§al, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼bÃ¼n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle video konferans yÃ¶ntemiyle gerÃ§ekleÅŸtirilen eylÃ¼l ayÄ± olaÄŸan divan kurulu toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â

Kovid-19 salgÄ±nÄ±nÄ±n kulÃ¼bÃ¼ birÃ§ok yÃ¶nden olumsuz etkilediÄŸini belirten KanÃ§al, "GeÃ§en sezon pandemi sonrasÄ± oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maÃ§larda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yenilgi ve aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z talihsiz neticeler bizi ÅŸampiyonluktan uzaklaÅŸtÄ±rarak, ligi 6. sÄ±rada tamamlamamÄ±za sebep oldu. KaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸampiyonluk neticesinde, UEFA ve yayÄ±n hakkÄ± gelirlerinde ciddi kayÄ±plara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve kalacaÄŸÄ±mÄ±z maalesef bir gerÃ§ektir. Pandemi sebebiyle ciddi gelir kayÄ±plarÄ±na maruz kalmaktayÄ±z. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± gelir kaybÄ±, UEFA ve yayÄ±n haklarÄ± gelir kayÄ±plarÄ± haricinde yaklaÅŸÄ±k 250-300 milyon lira civarÄ±ndadÄ±r." diye konuÅŸtu.Â

YÃ¶netim kurulu olarak mevcut durumu en hafif ÅŸekilde atlatabilmek iÃ§in ellerinden geleni yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan KanÃ§al, "YÃ¼kÃ¼mÃ¼zÃ¼ azaltabilmek iÃ§in sporcularÄ±mÄ±zdan ve teknik kadrolarÄ±mÄ±zdan, FIFA'nÄ±n yÃ¶nergelerini de dikkate alarak, maaÅŸlarÄ±nda indirim yaparak feragat etmelerini talep ettik. Florya'daki futbolcu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizin tamamÄ±na yakÄ±nÄ± olumlu ÅŸekilde sonuÃ§landÄ± ve feragatler imzalandÄ±. Bunun tamamlanmasÄ±yla beraber amatÃ¶r ÅŸubelerde de benzer bir Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± baÅŸlattÄ±k ve feragatlarÄ± imzaladÄ±k. Pandemi sebebiyle bilanÃ§olarÄ±mÄ±za yansÄ±yacak zararÄ±n Ã¶tesinde, daha da Ã¶nemlisi nakit akÄ±ÅŸÄ±mÄ±zda ciddi sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamaktayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â

Kaan KanÃ§al, nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda TÃ¼rkiye Bankalar BirliÄŸi ile imzaladÄ±klarÄ± yapÄ±landÄ±rma anlaÅŸmasÄ±yla kÄ±smen aÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"DÃ¶viz cinsinden kredilerimizi kapatarak, kur artÄ±ÅŸÄ±ndan gelecek zararlarÄ± savuÅŸturduk. Ancak uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gelir kaybÄ± sebebiyle nakit akÄ±ÅŸ dengemiz yeniden bozuldu. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sezon yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ±z muhtemel ekonomik daralma sebebiyle gelirlerimizdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¶n gÃ¶rerek, tÃ¼m kulÃ¼p bÃ¼tÃ§elerimizi yeniden gÃ¶zden geÃ§irip, yÃ¶netim olarak gerekli tedbirleri aldÄ±k ve almaya devam etmekteyiz. Pandemi sebebiyle Ã§ok zor geÃ§irdiÄŸimiz dÃ¶nemi atlatabilmek iÃ§in, faaliyet giderlerimizde ciddi bir bÃ¼tÃ§e kÄ±sÄ±tlamasÄ±na gitme zorunluluÄŸumuz olduÄŸunu tÃ¼m camiamÄ±za bir kez daha hatÄ±rlatmak istiyoruz. Ellerini taÅŸÄ±n altÄ±na koyan, fedakarlÄ±k yapan tÃ¼m sporcularÄ±mÄ±za, teknik ve idari kadrolarÄ±mÄ±za teÅŸekkÃ¼r ediyoruz."Â

Pandemi nedeniyle gelecekle ilgili ciddi bir belirsizliÄŸin olduÄŸunu aktaran KanÃ§al, "Ä°nanÄ±n ki bu, camiadaki birliÄŸimizin bozulmasÄ± riski kadar beni endiÅŸelendirmiyor. Galatasaray camiasÄ± zor gÃ¼nlerde bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumalÄ± ve zorluklar karÅŸÄ±sÄ±ndaki dirayetini mutlaka muhafaza etmelidir. Bizler bencil olamayÄ±z. Her birimiz kiÅŸisel egolarÄ±mÄ±zÄ± tÃ¶rpÃ¼lemek ve birer adÄ±m geride durmak zorundayÄ±z. Cazip ya da popÃ¼ler olduÄŸu sanÄ±lan sÄ±ÄŸ ve suni gÃ¼ndemlerden uzak kalmak mecburiyetindeyiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hret ve itibarÄ±n aynÄ± ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hepimiz biliyoruz. Sebebi ve kaynaÄŸÄ± ne olursa olsun Ã¶fkemize de gem vurmalÄ±yÄ±z. Åžu anda denizde ciddi bir fÄ±rtÄ±na varken, kontrÃ¶lÃ¼ kaybedemeyiz. Kurucu deÄŸerlerimizin Ã¶nemini bir kez daha hatÄ±rlamak durumundayÄ±z." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

KulÃ¼bÃ¼n borcu 1 milyar 808 milyon liraÂ

Kaan KanÃ§al, toplantÄ±da kulÃ¼bÃ¼n mali durumu hakkÄ±nda bir sunum yaptÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± yÃ¶netici, kulÃ¼bÃ¼n 30 Haziran 2020 itibarÄ±yla konsolide net borcunun 1 milyar 808,6 milyon lira olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.Â

KanÃ§al, kulÃ¼bÃ¼n 6 aylÄ±k dÃ¶nem zararÄ±nÄ±n ise 278,8 milyon lira olduÄŸunu aktardÄ±.

Denetim kurulu sunum yapamadÄ±

ToplantÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde yer alan, denetim kurulunun mali konulardaki sunumu gerÃ§ekleÅŸtirilemedi.Â

Ãœyelerden GÃ¼rkan EliÃ§in, 23 Mart 2019'da yapÄ±lan mali kongrede ibra edilmeyen denetim kurulunun sunum yapmasÄ±nÄ±n hem kulÃ¼p tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼ne hem de yasalara aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.Â

Divan kurulu baÅŸkanÄ± EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu, denetim kurulunun sunum yapÄ±p yapmamasÄ± konusunu oylamaya sundu. GerÃ§ekleÅŸtirilen oylamada Ã¼yelerin Ã§oÄŸunluÄŸu, denetim kurulunun sunum yapmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde tercihte bulundu.Â

Bunun Ã¼zerine sÃ¶z alan baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf GÃ¼nay, denetim kuruluyla ilgili aÃ§Ä±lan davanÄ±n devam ettiÄŸini vurgulayarak, "Åžu an denetim kurulunun davasÄ± devam ediyor. Denetim kurulunun gÃ¶revine engel olan herhangi bir ÅŸey yok. Israrla 'Denetim kurulu aklanmamÄ±ÅŸtÄ±r, gÃ¶revde deÄŸildir.' demek, hukuken doÄŸru bir sÃ¶ylem deÄŸildir. YargÄ±lama sÃ¼reci devam ediyor. 'Denetim kurulu gÃ¶revde deÄŸildir' diye bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ varsa, baÅŸvuru makamÄ± Ä°stanbul Ä°l Sivil Toplumla Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼dÃ¼r. Yani eski Dernekler MasasÄ±. Oraya baÅŸvursun, gerekli karar verilir. Gereksiz polemikler yapÄ±larak hem yÃ¶netim hem de denetim kurulunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ket vuruluyor. OylamanÄ±n da hukuka aykÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ denetim kurulunun, yani hukuken gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda olan bir organÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± raporu tÃ¼zÃ¼ÄŸe aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde okutturmuyorsunuz. Bu oylama ile ulaÅŸabilecek bir sonuÃ§ deÄŸildir. Denetim kurulu raporu okutulmalÄ±dÄ±r. OkutulmadÄ±ÄŸÄ± takdirde bu husus tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ze ve hukuk kurallarÄ±na aykÄ±rÄ±dÄ±r." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.Â

EÅŸref HamamcÄ±oÄŸlu, Yusuf GÃ¼nay'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tekrar oylama yaparken, yine Ã¼yelerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu denetim kurulunun sunum yapmamasÄ± yÃ¶nÃ¼nde oy verdi.

SeÃ§imli genel kurul yapÄ±lmasÄ± iÃ§in kulÃ¼be ihtarname Ã§ekildiÂ

Galatasaray'Ä±n eski yÃ¶neticilerinden Sedat DoÄŸan ile divan kurulu Ã¼yelerinden GÃ¼rkan EliÃ§in, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul yapÄ±lmasÄ± iÃ§in kulÃ¼be ihtarname Ã§ekti.Â

DoÄŸan ve EliÃ§in, 23 Mart 2019'daki mali kongrede yÃ¶netim kurulu ile denetim kurulunun ibra edilmemesi, Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 18 AralÄ±k 2019 tarihli kararÄ± doÄŸrultusunda kulÃ¼p tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 87/2. maddesi uyarÄ±nca, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± iÃ§in kulÃ¼be ihtarname gÃ¶nderdi.Â

AyrÄ± ayrÄ± Ã§ekilen ihtarnamelerde, yÃ¶netim kurulunun bugÃ¼ne kadar genel kurulu toplantÄ±ya Ã§aÄŸÄ±rmayarak gÃ¶revini ihmal ettiÄŸi, yekisini aÅŸarak faaliyette bulunduÄŸu savunuldu.Â

ToplantÄ±da sÃ¶z alan Sedat DoÄŸan ve GÃ¼rkan EliÃ§in, yÃ¶netim kurulunu sert bir ÅŸekilde eleÅŸtirerek, bir an Ã¶nce seÃ§ime gidilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.Â

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Yusuf GÃ¼nay, ihtarnamelerle ilgili olarak, "Bu ihtarnameleri, iddialarÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Herhangi bir hukukÃ§udan bir mÃ¼talaa alÄ±nsa, bunlarÄ±n hiÃ§birinin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lecektir. GÃ¼ndem oluÅŸturmaktan baÅŸka amacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± ortada." ifadelerini kullandÄ±.Â

YaklaÅŸÄ±k 4 saat sÃ¼ren toplantÄ±, Ã¼yelerin gÃ¶rÃ¼ÅŸ, Ã¶neri ve dilekleriyle sona erdi.

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