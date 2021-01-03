03.01.2021 - 00:51 |
Galatasaray'ın eski futbolcusu Barış Özbek, Survivor'da!
Galatasaray'ın eski futbolcusu Barış Özbek, Survivor 2021'de yarışacak.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Barış Özbek, Survivor'ın yeni sezonunda kadroya girdi.
Survivor 2021 Ünlüler Takımı'nda yer alan Barış Özbek "Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra, Survivor'da." ifadelerini kullandı.
Futbol kariyerine Almanya'da başlayan ve Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Fatih Karagümrük formaları giyen Barış Özbek'in Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı resmen açıklandı.