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18.02.2020 - 11:43 |

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

25 Nisan 1966, Gaziantep doğumlu olan eski milli futbolcu Ajax, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Galatasaray formaları giymişti. Yücedağ, bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını üstlenmişti. 

Galatasarayın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ hayatını kaybetti

 

 

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