Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'ın gözdesi Kieran Gibbs'e Kasımpaşa ve Karagümrük talip oldu!
01.01.2021 - 19:11 | | Fanatik

Galatasaray'ın gözdesi Kieran Gibbs'e Kasımpaşa ve Karagümrük talip oldu!

Daha önce Galatasaray'ın gündeminde bulunan West Bromwich'in yıldızı Kieran Gibbs için Kasımpaşa ve Karagümrük talip oldu.

Galatasaray'ın gözdesi Kieran Gibbs'e Kasımpaşa ve Karagümrük talip oldu!
ABONE OL

Transfer çalışmalarına hız veren İstanbul takımlarından Kasımpaşa ve Karagümrük, aynı yıldıza talip oldu... Özellikle Kasımpaşa teknik ekibinin uzun zamandır takip ettiği 31 yaşındaki Kieran Gibbs’in bedelsiz transfer edilebilecek olması, başka takımları da harekete geçirdi. Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Gibbs özellikle son Manchester City ve Liverpool maçlarında mükemmel oyunu ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray da talip olmuştu

Bilindiği gibi West Bromwich forması giyen tecrübeli oyuncuya sezon başında Galatasaray da talip olmuş ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmişti. Kasımpaşa ve Karagümrük yöneticilerin transferi bir an önce sonuçlandırmak için kısa sürede oyuncu ve kulübüyle temasa geçecekleri öğrenildi.

Galatasarayın gözdesi Kieran Gibbse Kasımpaşa ve Karagümrük talip oldu

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberi | Süper Lig devinin Ali Akman teklifi ortaya çıktı! Tüm detaylar belli oldu...
Fatih Terim Omar Elabdellaoui'yu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci gelişmesi!
    Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci gelişmesi!
  2. Trabzonspor'da Karagümrük hazırlığı!
    Trabzonspor'da Karagümrük hazırlığı!
  3. Terim'den Elabdellaoui'ye ziyaret!
    Terim'den Elabdellaoui'ye ziyaret!
  4. Gibbs'e Kasımpaşa ve Karagümrük talip oldu!
    Gibbs'e Kasımpaşa ve Karagümrük talip oldu!
  5. Arda'dan Omar Elabdellaoui paylaşımı!
    Arda'dan Omar Elabdellaoui paylaşımı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nihat Özdemir: Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek

Nihat Özdemir: Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek

Son dakika - Altınordu'da 15 eksik! Koronavirüs..

Son dakika - Altınordu'da 15 eksik! Koronavirüs..

Son dakika - Beşiktaş'ın transfer hedefi Fode Koita! Gelmek istiyor...

Son dakika - Beşiktaş'ın transfer hedefi Fode Koita! Gelmek istiyor...

Tomas: Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz

Tomas: Gençlerbirliği maçı ile seriye devam etmek istiyoruz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet