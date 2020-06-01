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01.06.2020 - 17:56 |

Galatasaray'ın gözdesi Tuğberk Tanrıvermiş Roma ile anlaştı!

İtalyan devi Roma, önümüzdeki sezon altyapısında büyük bir değişim yaşanırken hocalardan sadece Tuğberk Tanrıvermiş ile gelecek sezon devam edecek. Tanrıvermiş'in gelecek sezon Galatasaray teknik ekibinde yer alacağı konuşulmuştu.

Galatasaray'ın gözdesi Tuğberk Tanrıvermiş Roma ile anlaştı!
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Nevzat Dindar / Skorer

Daha önce U-15’i çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş şampiyonluk yaşamıştı. Tanrıvermiş’i Roma’ya transfer eden Monchi ile yolların ayrılmasına rağmen Türk çalıştırıcı ile devam edilme kararı alındı.

Tuğberk Tanrıvermiş'in gelecek sezon Galatasaray teknik ekibinde yer alacağı konuşulmuştu.

Galatasarayın gözdesi Tuğberk Tanrıvermiş Roma ile anlaştı

TUĞBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Kayseri Erciyesspor, Denizlispor ve Galatasaray’da rakip analisti, alt yapı antrenörü ve profesyonel takım yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Tanrıvermiş, İtalya’nın dev kulüplerinden Roma ile anlaşmıştı.

Roma’da 15 yaş altı takımını çalıştıran genç teknik adam, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Kulüp tarihinin ilk Türk teknik adamı, takımın uzun süren şampiyonluk hasretini de dindiren isim oldu.

Prandelli döneminde Galatasaray'a geldi

Tuğberk Tanrıvermiş, Avusturya Lisesi’nde mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi okudu. Cesare Prandelli döneminde maç analisti olarak Galatasaray’a geldi. Sarı kırmızılı camiada 4 yıl çalıştı. Maç analistlğindeki parlak görüntüsünün ardından 2016’da U-14 takımının başına geçti. Fakat daha sonra sözleşmesi yenilenmedi ve o da Roma’dan gelen teklifi değerlendirdi.

Tanrıvermiş, akıcı şekilde İngilizce, Almanya, Fransızca ve İspanyolca konuşabiliyor.

Galatasarayın gözdesi Tuğberk Tanrıvermiş Roma ile anlaştı

Galatasarayın gözdesi Tuğberk Tanrıvermiş Roma ile anlaştı

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